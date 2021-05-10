Син хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, порадував зворушливим зізнанням дружині

Як відомо, 42-річний син Чапкіса вже довгі роки живе і працює в США. Як і батько, він займається танцями і викладає хореографію. Грег заснував в Сан-Франциско танцювальну школу Chapkis Dance і став досить популярним хореографом-постановником. Його дружина Ембер також допомагає йому займатися розвитком школи - вони вже 20 років у шлюбі. Пара виховує двох синів-12-річного Миколи і п'ятирічного Максима.

Грег опублікував в Instagram нові сімейні кадри, передає Politeka.net. Так, він зворушливо привітав дружину і маму своїх дітей з Днем матері.

"З Днем матері моя королева 👑 нам так пощастило, що ти у нас є. Ти найкраща мама, найкраща дружина, найкращий діловий партнер і найкраща подруга. Ти найкраще, що зі мною сталося. Ми тебе так любимо", - написавши Грег.

Варто відзначити, дружина Грега часто хвалиться сімейною ідилією в соцмережі. Нещодавно вона показала, як вони з чоловіком змінилися за двадцять років відносин.

"18-річній мені ще й не снилася та божевільна танцювальне життя, яку я розділила з тобою. Ми були ще дітьми...",- розговорилася Ембер, виставивши фото, де вони з Грегом ще зовсім юні.

Крім того, дівчина нещодавно похвалилася успіхами молодшого сина - хлопчик провів перший у своєму житті бейсбольний матч. Макс поки не зацікавився танцями, але зате всерйоз захоплений спортом.

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