Телеведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників зізнанням про свій дохід

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і підкорила Instagram. У своєму мікроблозі красуня зібрала багатомільйонну аудиторію фоловерів, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. Цього разу зірка в своїх сторіс вирішила відповісти на питання шанувальників, відпочиваючи в розкішному турецькому готелі з подружками.

У кадрі Леся з'явилася в пляжному вбранні - на ній купальник, солом'яний капелюх і модні сонцезахисні окуляри, а волосся розпущене і трохи розпатлане вітром.

"Скільки ви заробляєте на місяць? Ось викладач університету на 0,5 ставки 3500", - запитали у Нікітюк. На це телезірка досить жорстко відповіла, зазначивши, що людям не варто рахувати чужі гроші.

"Пашу як кінь, заробляю достатньо. Не люблю скаржитися і сидіти у когось на шиї. А ви не рахуйте чужі гроші, краще вважайте свої. А ось викладачі повинні заробляти набагато більше", - відповіла Леся.

Відзначимо, що, судячи з сторіс, Нікітюк вирушила до Туреччини на дівич-вечір – одна з її подружок виходить заміж, так що зібрала всіх подружок і вони вирушили на відпочинок. Схоже, дівчата весело проводять час, їздять на екскурсії і купаються в морі.

Нагадаємо, Схудла Леся Нікітюк дала зазирнути у своє декольте прискіпливій красуні: "Зробила...".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк без білизни і штанів розкріпачилася на підлозі, вразивши одним кадром: "Боже, яка квітуча".

Також Politeka писала, Нікітюк не стала скромничати, вразивши зовнішнім виглядом в компанії вбраного Дзідзьо: "Які дівчатка".