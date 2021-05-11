Українська співачка Оля Полякова розповіла про будні артистів

Популярна співачка часто дає інтерв'ю, в яких піднімаються різні теми, передає Politeka.net. Цього разу зірка відповіла на питання в програмі "Люди великого міста".

Так, в інтерв'ю була піднята тема буднів її професії. За словами Полякової, стати артистом - це велика праця, адже потрібно вкладати багато енергії, щоб стати знаменитим.

На шляху можуть траплятися багато неприємних ситуацій, але зірка вміє виплескувати негатив. За словами Олі, вона часто плаче, навіть негативний коментар в мережі її може довести до сліз. Співачка вважає, що вона - справжня артистка, а значить істеричка й інколи ридає через свою "непотрібність".

"Як емоційна жінка, звичайно ж... якась неуважність з боку друзів, або чоловіка, або дитина мене може засмутити, або мене не нагородили чимось, обійшли стороною, та хіба мало що... І взагалі в такій напрузі, в ній важко перебувати, і це обов'язково закінчується сльозами", - поділилася українська знаменитість.

Оля зізналася, що приблизно раз на тиждень-два, вона закриває штори й ридає, жаліючи себе. Після цього співачка бере себе в руки й продовжує працювати.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Оля Полякова розповіла, що їй ніколи не надходило непристойних пропозицій від багатих чоловіків.

"Моя енергетика дуже сильна, вольова. Чоловіки мене побоюються і дуже поважають", - розповіла зірка.

Нагадаємо, схудла в клініці Оля Полякова ненавмисно показала своє справжнє обличчя: "Ой, фільтр злетів"

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова вразила українців своєю зовнішністю в 20 років, спливло архівне фото: "з роками стає як..."