Популярний український фотограф Соня Плакидюк, суддя "Супер топ-модель по-українськи", показала себе під час сміливої фотосесії

Як пише Politeka.net, Соня Плакидюк стала дуже популярною після проекту "Супер топ-модель по-українськи". Красуня обожнює робити фото, а також брати участь у фотосесіях. Дівчина постійно придумує нові образи, розбурхуючи фанатів в соціальних мережах.

Цього разу Плакидюк згадала фотосесію з роздягненими красенями. Дівчина стояла в прозорому корсеті, а чоловіки обіймали красуню за ноги. Волосся Соня залишила розпущеним, демонструючи їх ефектну довжину.

"Неї, найгарячіші фотки з фотосесії з голими хлопчиками, ось у тебе там справжній кекс. Одні з моїх улюблених фоток", - написав фанат в дірект Соні.



"Ну ладно", - погодилася Плакидюк.

Повідомлялося, що фешн-фотограф і суддя шоу «Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк пограла з образами, довівши, що може бути абсолютно різною.

Так, Соня позувала в рожевому худі, який виглядав дещо розтягнутим, а також чорних штанях. При цьому дівчина натягнула капюшон і показала обличчя з мінімумом косметики.

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