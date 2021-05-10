Відомий хореограф, суддя танцювального шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, як важко працює

Популярний артист у 2006 році вперше взяв участь у проекті "Танці з зірками", пише Politeka.net. У парі з Наталією Могилевською вони зайняли два рази другі місця.

З того часу популярність танцюриста тільки зростала, і він став суддею різних проектів, в тому числі шоу "Танці з зірками".

У своїх сторіс танцюрист показує робочі будні і те, як проводить вільний час з сім'єю. Зокрема, Яма здивував кадрами, на яких показав, як поміняв "професію". Хореограф тимчасово перетворився на вантажника. Він возив кілька днів мішки з землею в своєму пікапі, проте виникла проблема. Виявляється, пройшов дощ і земля наситилася вологи, тому мішки стали важче.

"Ранкове кардіо на велосипеді було заплановано, а ось навантаження на спину я не планував. Три мішки розвантажив, ще попереду - сім. А я вже... в повному порядку. Ну, удачі мені", - поділився хореограф.

"Тримайся, спина", - підписав сторіс танцюрист.

Пізніше Влад показав, як стриже траву за допомогою газонокосарки, а знімав його в цей час син.

Нагадаємо, понад п'ять років Влад Яма одружений на Ліліані. Пара виховує сина, Леона. В одному з інтерв'ю хореограф розповів, що закохався в майбутню дружину з першого погляду, побачивши її в одному з клубів.

"Зайшла Ліля. Тут у мене в грудях стрельнуло", - поділився одного разу Влад.

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