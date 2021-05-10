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Популярна українська співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, згадала, як була студенткою

Як передає Politeka.net, Лідія Скорубська (справжнє ім'я співачки) запам'яталася українцям ще після участі на шоу «Голос країни». Вона довгий час працювала бек-вокалісткою у Монатіка, після чого стала його підопічною. Зараз Ліда Лі є артисткою продюсерського центру, який заснував співак.

На свіжих фото в Instagram Ліда позувала в розкішному червоному комбінезоні зі шкіри. Яскравий червоний колір підкреслив ефектну красу співачки. Під фото артистка вирішила розповісти про успішний освітній досвід.

"Дві ночі справжнього "перезавантаження", сім неймовірних спікерів, вихідні, що подарували багато різних станів і окрилили на нові звершення. Я знову відчула себе студенткою з непідробною жагою до знань", - підписала фото зірка, подякувавши організаторам освітнього заходу "Ніч нових ідей".

У коментарях красуні залишили кілька відгуків і приємних компліментів.



"Ти красуня", "Мене тепер переповнюють ідеї, я весь день творю. Приєднаюся до вдячностей, хлопці постаралися", "Я б хотів, щоб Ви була старостою моєї групи, я б носив ваші підручники, а ви тільки журнал відвідувань", - пишуть користувачі Мережі.

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