Знаменита українська балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар показала, як провела травневі свята
Як передає Politeka.net, у себе в сторіс артистка показала, як насолоджується відпочинком в Одесі. Зірка ніжилася на сонечку, купалася в басейні і в цілому насолоджувалася життям.
Незважаючи на досить прохолодну погоду Кухар вдосталь наплавалася в басейні. Згідно з прогнозом, в Одесі в понеділок, 10 травня, було не вище 18 градусів, що досить прохолодно для купання. Ймовірно, басейн в готелі був з підігрівом, що і дозволило Кухар насолодитися розвагами не по погоді.
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"Як Ваші травневі пролетіли?",- поцікавилася Кухар у шанувальників, засвітивши свій ідеальний силует у вікні готелю.
Варто відзначити, що Кухар дуже любить відпочивати. За останній час вона з сім'єю встигла злітати на Мальдіви, побувати з чоловіком на Шрі-Ланці, а також відпочити на місцевих українських курортах.
Раніше ми писали, що Катерина Кухар розповіла, як їй завжди вдається бути красивою. Зірка вирішила розкрити секрет своєї доглянутості. Вона зазначила, що в порядок її приводять «улюблені люди, які готові в будь-який час дня і ночі робити її красивою».
Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" торкнулася важливої теми, про яку не прийнято говорити: "кров і сльози...".
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