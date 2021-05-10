Відомий український актор Тарас Цимбалюк, який знявся в "Кріпосній" і "Спіймати Кайдаша" показав ексклюзивні кадри зі зйомок

Як передає Politeka.net, 31-річний Цимбалюк сьогодні є одним з найбільш затребуваних українських акторів. Його запрошують в найпопулярніші картини, нерідко чоловік грає головні ролі. Розширити свою аудиторію шанувальників артисту вдалося після участі в танцювальному шоу «Танці з зірками». Цимбалюк не дійшов до фіналу, але запам'ятався глядачам.

У себе в сторіс Цимбалюк вирішив показати, як його гримують перед зйомками в «Кріпосній». Обличчя його героя у фільмі виявилося понівеченим шрамами, тому перед зйомками акторові наносять складний грим. Цимбалюк вирішив зняти процес, показавши шанувальникам своє обличчя в шрамах.

"Кріпосна-3. Нічна зміна", - підписав відео актор.

Раніше ми писали, що Цимбалюк радує фанатів не тільки акторською майстерністю, а й спортивними досягненнями. Донедавна Тарас був досить худим хлопцем. Після того, як він серйозно захопився спортом, його фігура видозмінилася. Цимбалюк постійно стежить за своїм тілом, регулярно відвідує тренажерні зали, займаючись спортом і мотивуючи українців ходити в зал.

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