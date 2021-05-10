Українська співачка MARUV приміряла зухвалий образ, показавши його шанувальникам

Як передає Politeka.net, співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, відома своїми епатажними нарядами, які нерідко є вельми зухвалими. Співачку не лякає критика і постійні негативні коментарі в мережі. Вона продовжує епатувати публіку, придумуючи все більш складні образи.

На нових відео MARUV покрасувалася в чорному прозорому комбінезоні-сітці, зверху якого вона одягла лише леопардовий піджак. Хитромудрий комбінезончик, який ледь прикриває найпотаємніше, підкреслив фігуру зірки.

На один з роликів потрапив чоловік співачки Олександр Корсун.

Але, схоже, цього MARUV здалося мало, тому вона вирішила показати свій образ з усіх боків. Співачка покрутилася, піднявши піджак. На відео вона засвітила те, що мало б залишитися під піджаком.

Раніше ми писали, що Анна Корсун записала дует з російським співаком Філіпом Кіркоровим. Їх кліп на пісню KOMILFO викликав великий резонанс у суспільстві через неоднозначні образи. 54-річний співак був пацієнтом психіатричної лікарні в інвалідному візку, а Корсун зображувала роль медсестри, яка була одягнена в білий латексний корсет.

Нагадаємо, що MARUV у відвертому вбранні з'явилася під ручку з Кіркоровим і розлютила фанатів: "вже виходила б гола".

А ще Politeka повідомляла, що MARUV поділилася рідкісним фото з чоловіком, який сильно змінився: "солодка парочка".

Також Politeka писала, що MARUV в прозорому боді запалила в російському клубі, вразивши кадрами:"яка вульгарність".