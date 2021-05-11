Зірка гучного серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька змінила стрижку, засмутивши багатьох шанувальників

Як передає Politeka.net, Петрожицька стала популярною і впізнаваною не так давно. Її проривом став серіал "Папік", а також участь у шоу "Голос". Після цього послідувала участь в "Танцях з зірками" і шоу пародій "Ліпсінк батл". Завдяки телепроектам Петрожицька сьогодні є однією з найвідоміших актрис в Україні.

На свіжих фото Дарина поділилася кадрами зі свого життя. Свій вихідний актриса вирішила провести в парку з подружками. Дівчина насолоджувалася гарною погодою і виглядала умиротвореною.

"Прекрасний день", - коротко підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Деяких шанувальників шокував той факт, що Дарина вкоротила свою стрижку. Так як Петрожицька рідко викладає фото у себе в мережі, для багатьох її стрижка стала сюрпризом.

"Кращі, без сумнівів", "ти проста найкраща", "Нііі! У тебе таке коротке волосся! Все ще красиво, але чому?", "З довгим волоссям ви набагато цікавіше були і жіночніше, чому обрізали волосся? Ех», «сонячні такі», «зловила від вас радість, щастя і посмішку», "кращі зайці", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Петрожицька з "Папіка" змінила імідж, перетворившись на фатальну жінку:"не схожа на себе з таким...".

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