Відомий співак, фіналіст шоу "Маска" Арсен Мірзоян засвітив кадри, зроблені в сонячному Єгипті
Відео з'явилися в сторіс на сторінках Тоні Матвієнко та Арсена в Instagram, пише Politeka.net.
Зіркове подружжя з донькою Ніною відвідало Єгипет. Там у них пройшли виступи. Крім того, знайшовся час і для відпочинку.
Так, Тоня показала, як її чоловік розважався на водних гірках.
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А ввечері артист порадував своїм виступом гостей готелю.
Була на концерті і його п'ятирічна дочка Ніна. Однак дівчинці нелегко далися розваги пізно ввечері.
Тоня показала, як після виступу Арсен несе сплячу доньку на руках.
"Так закінчується наш концерт. Ніна не витримує", - прокоментувала вона.
Нагадаємо, Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян одружилися в 2017 році, цьому передував тривалий роман. Арсен і Тоня познайомилися під час участі в шоу «Голос країни».
Коли між ними виникли почуття, Мірзоян був одружений, і виховував з дружиною двох синів.
Що стосується Тоні Матвієнко, то у неї була дочка від попередніх стосунків - Уляна. А в січні 2016 року співачка народила другу дочку – Ніну, від Мірзояна, з яким була в цивільному шлюбі.
Нагадаємо, що дружина Мірзояна Тоня Матвієнко показала дочок-принцес:»які гарні, немає слів".
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