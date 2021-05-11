Відома українська співачка Міла Нітіч, яка брала участь в "Голос країни-11", зізналася, як їй працювалося на проекті з Тіною Кароль

Як передає Politeka.net, про це артистка сказала в інтерв'ю проекту «ішхан не мовчить».

"Тіна - це енерджайзер-батарейка. Я сьогодні можу розуміти, чому вона знаходиться там, де знаходиться. Вона трудоголік. І вона вичавлює з тебе... Вона тебе навиворіт виверне, поки вона не отримає від тебе те, що вона хоче. Ось така Тіна Кароль як тренер. Тобто, ми заходили о 9 ранку на репетиційну і об 11 вечора ми звідти виходили. Вона нас ганяла просто, як сайгаків, як сидорових кіз, поки вона не чула те, що потрібно було їй і поки ми самі не відчували, що ось, це те, що потрібно. Вона нереально працездатна«, - розповіла учасниця»голосу".

Також Міла Нітіч розповіла, що особисто їй було дуже комфортно працювати з Тіною Кароль.

«Я віддала їй всі кермо влади, як наставнику, як тренеру своєму. Вона, в свою чергу, виправдала всі мої очікування, і навіть більше. Вона ніколи не намагалася мене повчити, вона навіть якщо давала якісь поради, то швидше з точки зору колеги. Вона ніколи не намагалася здаватися вище мене, щоб якось мене принизити»,-поділилася співачка.

Нагадаємо, що під час одного з ефірів «Голос країни» Міла Нітіч чуттєво заспівала хіт Лари Фабіан – "Malade", зворушивши Тіну Кароль. Співачка не змогла стримати сліз від потужного виконання пісні.

Нагадаємо, що фаворитка " Голосу країни "Міла Нітіч схлеснулася з красунею з команди Тіни Кароль:" не треба було...".

Як повідомляла Politeka, Міла Нітіч, яка довела Кароль до сліз на "Голосі країни", виклилилася на українців: "займіться своїм життям!".

Також Politeka писала, що навколо фаворитки Пугачової на" Голосі країни "вибухнув новий скандал:" це вже занадто, Мила повинна була...".