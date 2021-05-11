Популярна співачка Віра Брежнєва оригінально привітала свою старшу сестру з днем народження

Як відомо, 39-річна українська співачка і екс-солістка ВІА Гри вже п'ять років одружена з 57-річним композитором Костянтином Меладзе. Віра з багатодітної сім'ї-у артистки є три сестри: Галина, Анастасія, Вікторія. Старша сестра, Галина Галушка народилася 10 травня 1977 року. Вона давно перебралася з сім'єю в Грецію і не веде світського способу життя і закриває свої акаунти в соціальних мережах від сторонніх. Так що побачити старшу сестру співачки вдається вкрай рідко.

На цей раз, Брежнєва поділилася в Instagram в розділі сторіз унікальним знімком зі своєю рідною сестрою. На фото красуні купаються в басейні разом з однаковими зачісками-пучками і в купальниках.

"Сьогодні день народження моєї старшої сестрички. 44-не вік. Нехай буде міцним здоров'я і щоб частіше бачилися", - написала виконавиця, позначивши свою сестру на фото.

Раніше Брежнєва показала, як позує перед фотографом, поки її стиліст "чаклує" над волоссям, доводячи до досконалості зачіску зірки. При цьому співачка дарує найчарівнішу і навіть трохи загадкову посмішку і захоплює ідеальними рисами обличчя.

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