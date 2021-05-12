Перша українська " Холостячка" Ксенія Мішина, яка вибрала Олександра Еллерта у фіналі шоу, повторила зачіску з першого побачення

Як передає Politeka.net, у своєму акаунті в Instagram в розділі Stories показала, як повторила зачіску точнісінько, як на першому побаченні з коханим Еллертом. На милому відео Ксенія продемонструвала процес створення шедевра на волоссі за допомогою спечіальної плойки.

"Обожнюю цю укладку з вермен "Холостячки". Пам'ятаєте наше перше з Сашею побачення?",- підписала відео Мішина.

Дуже легко, без особливих зусиль Ксенія створила Плавні локони на волоссі. І додала, що саме такою плойкою користувалася під час зйомок проекту "Холостячка". З тих пір вона замовила її собі і рекламує всім українкам.

Варто нагадати, що на першому побаченні Мішиної і Еллерта були музика, свічки і простір для танцю. Ксенія Мішина зав'язала очі і чекала чоловіка, який приготував незабутнє побачення. Їх перше побачення пройшло дуже романтично.

Додамо, нещодавно Олександр у соцмережі показав, як не догодив Ксенії, коли фотографував її. Вона сказала, що світло освітлює їй полліца і виглядає це фотографування кошмарно. Цікаво, що цього разу гуморний настрій Еллерта Ксенії не передався і вона стояла на своєму.

Нагадавши, "холостячка" Мішина приголомшила появою з рибалкою, який кинув її заради іншої: "Ось це поворот!".

Як повідомляла Politeka, Еллерт на відпочинку не встояв перед спокусою, "забувши" про Ксенію Мішиної: несподівані кадри.

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