Відома українська співачка Міла Нітіч, яка брала участь у "Голос країни-11", розповіла про конфлікт з Андрієм Данилком

Як передає Politeka.net, про це артистка сказала в інтерв'ю проекту «Ишхан не молчит».

Конфлікт у Міли Нітіч з Данилко стався під час національного відбору на Євробачення в 2011 році.

"Цей так банально. Я не розумію, ви йдете сюди ... Ви ж якось готуєтеся, обговорюєте. Для чого це? Ось ви зараз робили "я граю конкурсантку на Євробачення" ... взагалі нічого, нічого, на жаль. При тому, що співаєте добре", - оцінив тоді виступ Нітіч Данилко.

За словами співачки, у неї склалося враження, що Данилко відчитував її, як дівчинку.

"У Андрія така є тема, він це зробив за рік до цього з Вікою Петрик, а потім прийшла я, і у мене було відчуття, що мені 16 років, і я взагалі починаюча співачка якась І він мене тут строїть...», - сказала Міла.

За її словами, висловлювання Данилка було некоректним.

"Я розумію, що на цьому робляться рейтинги. Я розумію все, і навіщо він це зробив... і можливо зараз я йому скажу за це "спасибі величезне», але тоді на той момент це було дико неприємно, коли тебе в прямому ефірі просто опускають", - заявила співачка.

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