Відома телеведуча Леся Нікітюк після яскравого відпочинку з подружками, влаштували бенкет в аеропорту

Як відомо, 33-річна зірка повернулася після відпочинку в Туреччині, куди вирушила в числі запрошених на дівич-вечір. Після шикарних розваг, Леся вирішила показати шанувальникам у своїх" сторіз " в Instagram, що у них свято навіть в аеропорту, передає Politeka.net.

Цього разу Нікітюк показала відео, як дівчатка накрили стіл для перекусу в аеропорту. На столі все в кращих українських традиціях-солоні огірки, млинці і келихи з шампанським. Навіть в аеропорту красуням не напружено, вони можуть відпочивати скрізь.

Подруга Лесі на камеру сказала: "У мене тут дівчатка всі жриці, Я Клеопатра, тому ми розкладаємо галявину і..."

На наступних кадрах Леся показала, як дівчата вже пригощаються в аеропорту.

Раніше ми повідомляли, що популярна українська ведуча Леся Нікітюк привітала маму. Цього разу довгонога красуня вирішила привітати улюблену родичку з Днем матері. На кадрах Леся позувала поруч з матір'ю і букетом троянд.

Зірка була в короткій сукні, завершивши образ стильними аксесуарами.

Нагадавши, Нікітюк після дівич-вечора показала фігуру в купальнику і дала українкам пораду: "Зробіть собі..."

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк у фаті і з весільною свитою терміново покинула Україну: "нікому не говорила, але..."