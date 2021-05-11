Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) звернувся до українців з порадою

40-річний артист поміркував про важливих людей у житті, зробивши свіжий пост в Instagram, передає Politeka.net. Примітно, що продюсер Потап, якому 8 травня виповнилося 40 років, не знімає дорогі сережки з чорними діамантами.

На фото Потап стоїть, спершись об стіну. Артист у чорній футболці з білим знаком спереду і в білих шортах, зверху накинув джинсову сорочку.

"Магнітуда Персоналіті-приваблива сила харизми! Випромінюйте енергію і вона обов'язково притягне до Вас "Ваших" людей. Що у вас всередині , то ви і транслюєте , не дивуйтеся змінам в кращу сторону - це все ви,а не тільки фарт,масть і збіг обставин) інвестуйте в дружбу свій час,енергію, любов і вона обов'язково дасть вам ответочку, будьте готові і вдячні! ",- написав Потап.

Як відомо, Потап отримавши в подарунок від компанії "Золотий Вік" сережки з чорними діамантами. А кохана дружина Настя Каменських подарувала теж сережки, Але з білими діамантами.

Фолловери в коментарях засипали репера компліментами:

"Від тебе пахне добро і любов 😽 ", "Самий харизматичний інвестор в добро і любов😍", "Я вже уявляю який буде альбом 🔥 🔥 🔥 виглядаєш КАЙФОВО😍", " прям так точно написано!😍 ",- пишуть користувачі.

Нагадаємо, що Потап після 40-го дня народження вразив видом у звичайному житті на прогулянці з собакою: "помолодшав за ці два роки"

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Також Politeka писала, що 34-річна Каменських у свій день народження перетворилася на копію пекучої мексиканки: "який Потап везунчик".