Популярна українська модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе, запропонувавши вибір

Як пише Politeka.net, Таня Брик є популярною українською красунею, яка стала відома українця після проекту "Супер Топ-модель по-українськи". Зараз дівчина активно розвиває соціальні мережі, де показує багато чого цікавого.

Цього разу Таня здалася в темній сукні з декольте. Дівчина опублікувала відразу 9 знімків, демонструючи різні емоції. Кадри вийшли дуже цікавими і захоплюючими.

"50 Відтінків Тані Брик

Вибирай кохану", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"3-Коли ти на дієті, а подруга в гості прийшла з вином і багетом", " Ой! Дуже багатогранні) такі різні, є чому повчитися", "Все, але улюблена остання", "я і не дізналася", " Вау .... як завжди шикарна".

Повідомлялося, що популярна українська красуня Тетяна Брик поділилася черговим кадром зі своєї фотосесії.

Довгі рівні локони модель залишила розпущеним, а з аксесуарів використовувала тільки акуратні сережки.

«Давай поговоримо?», - написала Тетяна під постом.

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