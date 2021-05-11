Популярна українська модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе, запропонувавши вибір
Як пише Politeka.net, Таня Брик є популярною українською красунею, яка стала відома українця після проекту "Супер Топ-модель по-українськи". Зараз дівчина активно розвиває соціальні мережі, де показує багато чого цікавого.
Цього разу Таня здалася в темній сукні з декольте. Дівчина опублікувала відразу 9 знімків, демонструючи різні емоції. Кадри вийшли дуже цікавими і захоплюючими.
"50 Відтінків Тані Брик
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Вибирай кохану", - написала дівчина під фото.
Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:
"3-Коли ти на дієті, а подруга в гості прийшла з вином і багетом", " Ой! Дуже багатогранні) такі різні, є чому повчитися", "Все, але улюблена остання", "я і не дізналася", " Вау .... як завжди шикарна".
Повідомлялося, що популярна українська красуня Тетяна Брик поділилася черговим кадром зі своєї фотосесії.
Довгі рівні локони модель залишила розпущеним, а з аксесуарів використовувала тільки акуратні сережки.
«Давай поговоримо?», - написала Тетяна під постом.
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