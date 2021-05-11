Мати відомої української співачки Камалії Захур потрапила в аварію, перебуваючи за кермом машини

ДТП за участю матері найбагатшої співачки України сталося в Києві 11 травня. Про це сама Інна Петрівна Шмаренкова розповіла в коментарі для Styler.

Мати і колишня продюсер Камалії уточнила, що сьогодні в Голосіївському районі Києва її машину на великій швидкості «підрізали». Автомобіль жінки отримав пошкодження, проте сама Інна Петрівна не постраждала.

Вона стверджує, що причиною аварії стала необережність другої дівчини-водія. При цьому, та свою провину не визнала і погрожує подати до суду на Інну Петрівну.

"За кермом була дівчина. Коли це сталося, мене зупинили; водій була не одна, з хлопцем, дуже істерила. Вони мене звинуватили в тому, що я в них в'їхала, хоча очевидно, що це вони підрізали мене", - розповіла мати Камалії.

За її словами, учасники ДТП викликали на місце події поліцію і тепер планують подавати один на одного до суду. Інна Петрівна додала, що домагатиметься компенсації моральної шкоди.

Мати співачки також звернулася до страхових агентів.

Додамо, що Камалію в Україні знають як найбагатшу співачку, так як зірка вийшла заміж за Мохаммада Захура, відомого пакистанського мільярдера. Пара обзавелася дітьми, але це не заважає співачці активно будувати свою кар'єру.

Нагадаємо, найбагатша співачка України показала дідуся і бабусю на архівному фото: "Камалія, ви дуже...".

Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України в сукні з крилами викликала фурор в мережі: "просто бомба!".

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України показала, кому зобов'язана яскравою зовнішністю: "Рідна, дякую тобі!".