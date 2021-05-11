Популярна українська ведуча Катя Осадча, яка нещодавно оголосила про швидке поповнення в їх з Юрієм Горбуновим сім'ї, показала, як насолоджується відпочинком напередодні повернення на роботу

Як відомо, останні дні ведуча і її чоловік провели в Туреччині, де насолоджувалися компанією один одного і свого маленького сина Вані. Пара також оголосила про те, що незабаром у них в родині буде поповнення: Осадча чекає третю дитину. Втім, як і все хороше, відпустка сімейства добігає кінця. Як повідомляє Politeka.net, про це ведуча написала у своєму Instagram.

"Пора працювати. Світське життя цієї суботи з репортажем з Анталійського узбережжя і не тільки", - написала Осадча.

Вона також поділилася фотографіями з курорту. На них ведуча позує на борту яхти в легкій білій сукні з відкритими плечима і солом'яному капелюшку. Наряд виявився досить просторим, щоб повністю приховати живіт ведучої.

Шанувальники Каті не змогли пройти повз її пост.

"Богиня!", "Королева", "Катюша, ви клас! Я вас обожнюю", "вогонь", "Люблю", - пишуть люди.

Додамо, що крім чотирирічного Вані у Осадчої є старший син Ілля від першого шлюбу.

Нагадаємо, Осадча показала свої найяскравіші образи за 16 років "Світського життя": "Це ж треба так любити роботу".

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