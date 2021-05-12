Відома українська співачка Камалія Захур розповіла про велику втрату для своєї сім'ї

Як відомо, артистка, яку багато хто знає як найбагатшу співачку України, славиться своєю любов'ю до тварин. У своєму розкішному сімейному особняку Камалія встигла зібрати цілий міні-зоопарк з безліччю звірів і птахів. У новому пості на своїй сторінці в Інстаграм співачка розповіла про велику біду, яка трапилася з її улюбленцями днями, пише Politeka.net.

Так, Камалія розповіла, що її курей атакував непізнаний хижак.

"Вчора ввечері приїхала додому після виступу на благодійному дитячому творчому проекті "Дует із зіркою", а вдома чекав жахливий сюрприз. Якийсь звір (куниця або ласка) пробрався в курник і винищив 17 курочок", - розповіла артистка.

Вона показала зняті на камеру відеоспостереження кадри нападу, на яких видно, як хижак атакує її птахів.

Камалія зізналася, що ця втрата сильно її потрясла.

"Проплакала до ранку. Тримали курей на радість дітям, не для м'яса. Дуже шкода", - зізналася співачка.

Шанувальники підтримали співачку словами співчуття і корисними порадами, як запобігти подібним нападам.

"Ой...як шкода", "дуже боїться собак цей звір і якщо один раз прийшов, повернеться ще", "Ну тільки можу поспівчувати Камалія тобі і твоїм діткам!", "Який жах випробували ваші пірнатики, дуже шкода", - пишуть люди.

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