Відома українська співачка Камалія Захур розповіла про велику втрату для своєї сім'ї
Як відомо, артистка, яку багато хто знає як найбагатшу співачку України, славиться своєю любов'ю до тварин. У своєму розкішному сімейному особняку Камалія встигла зібрати цілий міні-зоопарк з безліччю звірів і птахів. У новому пості на своїй сторінці в Інстаграм співачка розповіла про велику біду, яка трапилася з її улюбленцями днями, пише Politeka.net.
Так, Камалія розповіла, що її курей атакував непізнаний хижак.
"Вчора ввечері приїхала додому після виступу на благодійному дитячому творчому проекті "Дует із зіркою", а вдома чекав жахливий сюрприз. Якийсь звір (куниця або ласка) пробрався в курник і винищив 17 курочок", - розповіла артистка.
Вона показала зняті на камеру відеоспостереження кадри нападу, на яких видно, як хижак атакує її птахів.
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Камалія зізналася, що ця втрата сильно її потрясла.
"Проплакала до ранку. Тримали курей на радість дітям, не для м'яса. Дуже шкода", - зізналася співачка.
Шанувальники підтримали співачку словами співчуття і корисними порадами, як запобігти подібним нападам.
"Ой...як шкода", "дуже боїться собак цей звір і якщо один раз прийшов, повернеться ще", "Ну тільки можу поспівчувати Камалія тобі і твоїм діткам!", "Який жах випробували ваші пірнатики, дуже шкода", - пишуть люди.
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