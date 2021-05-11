Вийшло дійсно добре

Дружина ведучого шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника показала свій пляжний образ і похвалилася корисним умінням свого чоловіка

Як повідомляє Politeka.net, Христина Решетник вирішила показати передплатникам в Instagram яскравий момент з їх з чоловіком відпочинку на Мальдівах.

На новому фото Христина позує на розкішному пляжі. Красуня стоїть на білому піску, демонструючи свій романтичний пляжний образ. Вона одягнена в білосніжну пляжну сукню з легкої тканини з глибоким декольте і поясом. Доповнюють образ решетник стильні окуляри і капелюх.

Дружина ведучого стоїть в оточенні пальм, а за її спиною видніється блакитна вода і блакитне небо.

У підписі до знімка Христина розповіла, що автором фото є її чоловік. Судячи з усього, у ведучого виходить досить непогано фотографувати.

"Коли в улюбленому живе талант фотографа. Правда Гриша - супер-профі?",- написала Христина.

Її передплатники тут же відреагували на цей пост.

"Якщо така модель, то тут безпрограшний варіант", "красиве фото вийшло", "ви дуже красива! Кожна фотографія шедевр!", "У вас завжди гарні фото", "ви мадонна", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що з нагоди Дня матері РЕШІТНИК вирішив показати, як виглядають його підросли хлопці і красуня дружина.

"Сини вітають найкращу маму у світі з" Днем матері", - написав Решетник у підписі до зворушливого фото.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник змінився до невпізнання, здивувавши навіть дружину: "На Кобзона схожий"

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник показав дружину в купальнику, викликавши заздрість: "І ця красуня народила стільки дітей»

Також Politeka писала, дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала, що сталося з її фігурою після трьох пологів: "Це генетика або...".