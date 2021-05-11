"Сама як квіточка"

Відома українська ведуча і дружина Дмитра Комаров зі "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко показала ніжний весняний образ

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

З приходом весни багатьом дівчатам хочеться частіше вбиратися, вирушаючи на прогулянку. Судячи з усього, Кучеренко - не виняток. На новому фото вона показала свій стильний образ на тлі квітучих дерев.

Так, для виходу на вулицю ведуча вибрала модний костюм світло-блакитного кольору і кофту тілесного відтінку. Образ Кучеренко доповнили мінімалістичні прикраси і зовсім легкий макіяж, який лише підкреслив її природну красу. Волосся ведуча залишила розпущеним.

"Весна іноді, як справжня дівчина, трохи запізнюється. Але коли приходить - це справжнє свято для всіх", - написала Кучеренко в підписі до знімка.

Її передплатники тут же відреагували на публікацію.

"Чудова краса", "принадність", "яка краса. Саша як весна", "ніжність весни на ім'я Саша!", "Сама як квіточка", "не жінка, а мрія", "Хіба можливо бути на стільки красивою", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кучеренко показала знімок з прогулянки.

Цього разу дівчина вийшла на прогулянку в парк, надівши пальто, футболку і джинси. Красуня посміхалася, розпустивши волосся.

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