Популярна українська співачка Оля Полякова показала, як ладнають між собою її дочки

Як відомо, артистка з чоловіком виховують двох дочок: 16-річну Машу і 9-річну Алісу. І якщо старша дівчинка часто з'являється перед камерами, і сама активно веде сторінку в Instagram, то молодша поки менш публічна. Втім, час від часу Полякова показує шанувальникам і її на домашніх кадрах.

Як пише Politeka.net, цього разу співачка у своїх сторіз показала кумедні кадри з обома дівчатками. Цікаво, що зйомка проходила у ванній кімнаті, на тлі душу і унітазу.

Спочатку в кадрі здалася Аліса в білій піжамі і з серветкою на голові.

"Алісочка, а ти хто?", - здивувалася співачка.

"Я - пані Наталя", - відповіла Аліса, явно пародіюючи когось.

"А що у тебе на голові?", - поцікавилася Полякова.

"Каре", - впевнено пояснила дівчинка, змусивши маму реготати.

Потім співачка відкрила двері ванної, за якою опинилася її старша дочка.

"О, мала!",- вигукнула Маша, обіймаючи молодшу сестру.

"О, стара!", - тут же відповіла їй Аліса.

Полякова тут же розчулилася своїм дітям.

"О, які ви милі дівчатка!",- знову розсміялася співачка.

Судячи з цих кадрів, між мамою і доньками панують любов і взаєморозуміння.

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