Популярна українська співачка Оля Полякова показала, як ладнають між собою її дочки
Як відомо, артистка з чоловіком виховують двох дочок: 16-річну Машу і 9-річну Алісу. І якщо старша дівчинка часто з'являється перед камерами, і сама активно веде сторінку в Instagram, то молодша поки менш публічна. Втім, час від часу Полякова показує шанувальникам і її на домашніх кадрах.
Як пише Politeka.net, цього разу співачка у своїх сторіз показала кумедні кадри з обома дівчатками. Цікаво, що зйомка проходила у ванній кімнаті, на тлі душу і унітазу.
Спочатку в кадрі здалася Аліса в білій піжамі і з серветкою на голові.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Обірвалося життя зірки "Скаженого весілля", перші подробиці: "Світла пам'ять тобі, Ігоре"
Єдиний син Софії Ротару розкрив її справжнє прізвище: "Пишаюся"
Стрілянина прогриміла в школі, багато загиблих і поранених: перші кадри трагедії в РФ
Полякова в гніві рознесла колег по сцені: "Ніхто не подзвонив і не привітав, а Кіркоров..."
"Алісочка, а ти хто?", - здивувалася співачка.
"Я - пані Наталя", - відповіла Аліса, явно пародіюючи когось.
"А що у тебе на голові?", - поцікавилася Полякова.
"Каре", - впевнено пояснила дівчинка, змусивши маму реготати.
Потім співачка відкрила двері ванної, за якою опинилася її старша дочка.
"О, мала!",- вигукнула Маша, обіймаючи молодшу сестру.
"О, стара!", - тут же відповіла їй Аліса.
Полякова тут же розчулилася своїм дітям.
"О, які ви милі дівчатка!",- знову розсміялася співачка.
Судячи з цих кадрів, між мамою і доньками панують любов і взаєморозуміння.
Нагадаємо, дочка Полякової в екстра-міні осоромилася перед українцями: "Відчуваю наближення хейта".
Як повідомляла Politeka, юна дочка Полякової вразила ефектним дефіле з мамою: "Ого, вже наздоганяє...".
Також Politeka писала, що Оля Полякова зізналася, як ридає через свою "непотрібність": "Мене не нагородили".