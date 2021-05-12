Зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова здивувала одкровенням

32-річна українська танцівниця та педагог-хореограф нещодавно повернулася з незабутньої відпустки в Туреччині. Разом з яскравими враженнями Ілона привезла з собою відчуття змін.

Про це красуня заговорила у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Гвоздьова опублікувала кадри з тренування, на якому танцювала в парі. Дівчина старанно виводила кожне па латиноамериканського танцю, будучи в чорних брюках і білій водолазці.

"Я відчула своє тіло ще більш живим, пластичним і жіночним. Я ніби заново розцвіла, але вже більш зрілою квіткою", - розговорилася вона в підписі.

"Так що, милі мої, можливо все. Потрібно просто захотіти змінюватися, вдосконалюватися і любити себе і своє тіло. Тоді результат буде неймовірний. Ось і все", - додала Гвоздьова, виклавши в кінці фото в купальнику.

Напередодні дівчина вже демонструвала в Instagram свою фігуру крупним планом, хвалячись тим, що після двох пологів (у неї 5-річна дочка і семимісячний син) практично не змінилася. Ілона влаштувала спекотну фотосесію в морі, насолоджуючись відпочинком на курорті. У підписі танцівниця розмірковувала про щастя:

"Стаючи старше я не хочу здаватися молодше, я хочу бути щасливішою...", - підписала вона кадри.

"Кайф в чистому вигляді🤩"; "😍 обожнюю ваш характер, гумор і грацію"; "Захоплююся Вами, Ілона!👏"; "Красива, справжня 👏"; "фігурка приголомшлива, начебто і не народжувала", - коментують в Мережі.

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