Популярний український співак Позитив в тату-салоні і показав своє в'яле обличчя
Олексій Завгородній (справжнє ім'я артиста) поділився процесом нанесення нового татуювання на руку на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На відео співак зображений в кріслі у майстра з татуювань. Чоловік сидить, підставивши ліву руку під голку і терпляче очікує результату.
Це чорно-біле відео зняв друг Завгороднього, а артист потім поділився і опублікував у своїх Instagram-сторіз.
"Та ти що там? Пацани, що наколки б'єте, як у в'язниці?"- запитує голос на відео.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Джессіка, яка вилетіла з "Холостяка", розповіла, що діється на шоу за кадром: "Щодня ми отримували..."
Slavia видала подробиці стосунків Дзідзьо з Олею Цибульською: "Мій терпець увірвався"
Екс-ВІА Гра Мейхер показала, як виглядала більше 20 років тому: "Після зізнань Лорак і Полякової..."
В сім'ї Алли Пугачової вперше висловилися після жаху з дітьми: "Страшна трагедія..."
Позитив злегка посміхнувшись, ніяк не прокоментував слова одного, а продовжив сидіти в телефоні і щось дивитися.
Виконавець в нехитрому вбранні - у вільному светрі і спортивних штанях, на голові - чорна кепка.
На наступному фото Позитив показав себе зістареним, застосувавши спеціальну маску в Instagram. Глибокі зморшки, сиве волосся і в'яла шкіра - позитиву не впізнати.
"Час тату", - підписав співак сторіз англійською.
Відзначимо, що нещодавно в особистому житті позитиву відбулися великі зміни: він розлучився зі своєю дружиною Ганною Андрійчук. Вони зустрічалися з 15 років, а одружилися в 2013 році.
Нагадавши, екс-дружину позитиву після розлучення зняли в ліжку відразу з трьома красунями: "бути такою, яка є".
Як повідомляла Politeka, Позитив з "Время и Стекло" після розлучення показав своїх головних жінок: "це наймиліша...".
Також Politeka писала, що Полякова і Потап жорстко пожартували над Позитивом з "Время и стекло»:" коли йому дадуть...".