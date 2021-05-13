Популярний український співак Позитив в тату-салоні і показав своє в'яле обличчя

Олексій Завгородній (справжнє ім'я артиста) поділився процесом нанесення нового татуювання на руку на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На відео співак зображений в кріслі у майстра з татуювань. Чоловік сидить, підставивши ліву руку під голку і терпляче очікує результату.

Це чорно-біле відео зняв друг Завгороднього, а артист потім поділився і опублікував у своїх Instagram-сторіз.

"Та ти що там? Пацани, що наколки б'єте, як у в'язниці?"- запитує голос на відео.

Позитив злегка посміхнувшись, ніяк не прокоментував слова одного, а продовжив сидіти в телефоні і щось дивитися.

Виконавець в нехитрому вбранні - у вільному светрі і спортивних штанях, на голові - чорна кепка.

На наступному фото Позитив показав себе зістареним, застосувавши спеціальну маску в Instagram. Глибокі зморшки, сиве волосся і в'яла шкіра - позитиву не впізнати.

"Час тату", - підписав співак сторіз англійською.

Відзначимо, що нещодавно в особистому житті позитиву відбулися великі зміни: він розлучився зі своєю дружиною Ганною Андрійчук. Вони зустрічалися з 15 років, а одружилися в 2013 році.

Нагадавши, екс-дружину позитиву після розлучення зняли в ліжку відразу з трьома красунями: "бути такою, яка є".

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