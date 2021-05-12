Солістка Go_A Катя Павленко в інтерв'ю розповіла про концерт на фронті і про російських фанатів групи

Як повідомляє Politeka.net, український гурт Go_A цього року представить Україну на "Євробаченні". Солістка колективу Катерина Павленко нещодавно дала інтерв'ю виданню" Німецька хвиля", в якому розповіла про діяльність гурту, концерт на фронті і про російських фанатів.

За словами Катерини, не можна бути аполітичною людиною, коли в країні йде війна і коли на цій війні гинуть люди. Дівчина зізналася, що коли їхали з концертом на фронт виступати для українських захисників, то вона подумала, що в репертуарі go_a Немає пісень про війну.

"А потім приїхали. І солдат каже: "А можете народну пісню заспівати, як мені бабуся співала?". І ми заспівали. Співати солдатам про війну трохи неправильно. Особливо пісні, написані людьми, які ніколи не були на війні", – каже Катя.

Також співачка розповіла, що група приймає не всі пропозицію по роботі. Наприклад, вирішили не брати участь у передвиборчих агітаціях, не рекламують алкоголь і, звичайно ж, відмовляються від концертів у Росії. Хоча, за словами артистки, фанати в країні-агресорі у них є і їх багато.

"Концерти в Росії ми не розглядаємо, хоча у нас там дійсно багато слухачів. Вони нам пишуть приємні слова, пишуть навіть українською мовою, і багато хто з Сибіру. Вони пишуть від душі і кажуть, що наша музика спонукає їх по-іншому поглянути на Україну", – зазначила Павленко.

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