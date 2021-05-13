Співачка Злата Огневич, яка стала наступною "Холостячкою", любить мінімалізм і комфорт

35-річна артистка народилася та виросла в Криму. У столиці їй довелося досить довго поскитатися по арендованих квартирах, поки, нарешті, в 2015-му вона не обзавелася власним житлом.

Так, "Холостячка 2" мешкає в однокімнатній квартирі в центрі столиці. Раніше Злата зізнавалася, що заробила на неї не сама - квартиру їй піднесли в якості подарунка батьки, продавши житло в Судаку.

Нові апартаменти дісталися співачці вже з євроремонтом, але надалі вона змінила свої хороми до невпізнання.

"Терпіти не можу, коли в квартирі багато речей, тому бачу своє житло з мінімумом меблів і безліччю вільного простору. На підлозі будуть лежати японські циновки, які за законами феншуй не повинні стикатися, щоб циркулювала енергія", - ділилася співачка планами з облаштування "гніздечка".

Також для Огневич важливо, щоб у неї була можливість співати вдома, при цьому не створюючи дискомфорту сусідам.

В її квартирі багато світла, ніжних відтінків, натурального дерева. А особливий акцент інтер'єру - фотошпалери з чорно-білим видом на Нью-Йорк, що прикрашають обідню зону квартири.

Розгледіти житло майбутньої "Холостячки" можна на фото, якими та ділиться в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, Злата засвітила інтер'єр кухні з тим самим "видом на Нью-Йорк".

А також білу ванну з рельєфною плиткою і чорними поличками.

Куточок-студію з музичним інстурментом.

Спальню з великим ліжком і білими шторами.

Затишну вітальню зі світлим м'яким диваном і пупурними фіранками.

Нагадаємо, що нова "Холостячка" Огневич в сережках-хрестах вибовкала свої "грішки": "дозволила собі..."

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Огневич здивувала новою зовнішністю, не впізнали навіть сусіди: "це мої натуральні..."