Відома українська співачка Анастасія Приходько показала, як тепер виглядає її веселощі в ролі багатодітної мами

Не так давно відома українська співачка і учасниця шоу" Маска " Анастасія Приходько нарешті розповіла, що вагітною брала участь в проекті, а також таємно народила дитину, подалі від уваги мережі. Тепер же зірка з радістю розповідає, як змінилося її життя з появою на світ ще одного малюка.

Всього у Анастасії тепер троє дітей і впоратися з навантаженням зовсім непросто. Тому, під час поїздки в машині, трохи втомлена Анастасія розповіла про свої переживання, поки наспівувала завзяту піснею.

"Я хочу бухати, але це бухати мені тільки снилося. Всі, пройшла молодість, відбухали своє. Для мами трьох дітей їхати за кермом це вже гуляшка. З'їздила у справах-як на морі цілий тиждень побувала. Так, бути мамою це велика праця " - уклала Анастасія, танцюючи за кермом.

Також вона зазначила, що це у неї такі гуляння: «Та я вже гуляю, бачите, відриваюся по повній, нічого, малюк поросте і мама ще покаже!».

Нещодавно артистка також відсвяткувала свій 34-й день народження. На сторінці програми» Зірковий шлях " в Instagram вирішили порівняти те, як вона виглядає зараз, з її ж знімком майже 10-річної давності. Там опублікували колаж з двома фотографіями співачки.

"Анастасія Приходько 9 років тому і зараз. Друзі, що скажете-артистка змінилася?» ,- йдеться у підписі до знімків.

"З кожним роком прекрасна по-своєму», «не змінилася», «ніколи ця особа не подобалася», «грубувата», «раніше була краще», «не варто було волосся обрізати», "змінилася, з'явилася обручка", - пишуть люди.

Нагадавши, Приходько після скандалів і страждань у родині звернулася до українців: "зараз в мене полетять камені...".

Як повідомляла Politeka, Приходько, яка стала багатодітною мамою після шоу "Маска", показала старших дітей: "на одній хвилі".

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