Актриса Ольга Сумська одним своїм постом зачепила публіку за живе

54-річна зірка опублікувала серію цікавих фото з особистого архіву, на яких показала свою маму - Анну Іванівну, передає Politeka.net.

Ольга приурочила піст до Дня матері, супроводивши кадри теплими словами: "Матуся, рідна, зі святом! 🌞 З Днем мами! Спасибі Богу, що ти у нас є! Привітайте своїх мам! ❤️".

Актриса завжди з любов'ю відгукувалася про свою матір, якій цього року виповниться 88 років. Анна Іванівна є заслуженою артисткою УРСР і виховала разом із чоловіком, теж артистом, двох дочок (у Ольги є старша сестра Наталя).

Сімейна ідилія Сумської спровокувала її фанаток розкрити власні історії взаємин зі своїми матерями, які не настільки приємні, як у актриси.

"А у мене з мамою дуже погані стосунки, мій син колись прийшов від неї додому і каже, мама, вона тебе так ненавидить", - написала одна з користувачок.

"Потрібно миритися 🙏🏻", - порадила Сумська.

До бесіди приєдналася ще одна її прихильниця, яка розповіла подібну історію:

"У моєї племяшки така історія - я вас так розумію... З самого раннього віку це триває... зараз їй 35. 2 дітей... А мама дійсно не подарунок - сестра моя, на собі випробувала, та й вся сім'я, і тато і мама, коли живі були... Миритися марно, це глибоко сидить і провокує завжди мати... Навіть не знаємо, на якому коні під'їхати завжди"

"у нас таже історія і тата вже загризла, він зараз у мене живе... та взагалі таке вигадує... що просто жах😢"

"і таке знайоме і не переспориш... дуже важко з нею жити. Характер самодура. Звичайно, зла не тримаємо, але жити подалі краще... З сестрою не проти спілкування, але це просто жах - з нею говорити, як вампір"

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