Відомий український телеведучий Володимир Остапчук спародіював Настю Каменських, успішно переспівавши її пісню "Девочки рулят"

Всього годину тому Володимир презентував несподіваний кліп на композицію, яка стала гумористичною пародією на ексцентричний кліп Каменських «Девочки рулят». Чоловік не тільки повторив стиль виконання артистки, але і навіть зробив схожі ракурси в кліпі (щоб подивитися весь кліп, доскролльте сторінку до кінця).

"Пацики мутять (пародія @kamenskux “дівчатка рулять»). Пародії від Остапчука, як новини від колишніх-приходять раз на 2 роки! У цій пародії ми з топовими блогерами країни нарешті вирішили пролити світло на те, чим займаємося ми, мужики.⠀

Обкашляти питаннячка, вирішити за чоловічка, підскочити на каву і замутити якийсь бізнес,-і це ми робимо до обіду. Увага! Ми не проводимо ніяких паралелей з серйозними бізнесменами у яких мережа курей-гриль, обмінники та автомийки. Просто насолоджуйтеся☺️», - написав артист.

Шанувальники висловили свою думку, не втримався і Олександр Аллерт, зазначивши ролик, як сподобався, а також його дружина, Христина:

"Ну це ж шедевр!!!!! Пишаюся як завжди!!! Ну і склад-просто the best!!!!😍 ; Кайф для очей 😍 круто; це краще, ніж у Каменських, втирає ніс; Крутяк 🔥 🔥 🔥 дуже круто зачитавши 💪; круті🔥 🔥; Настя програла в батлі за пісню; Вова, нарешті подався в співаки і не дарма; відкриваємо нові горизонти».

Нагадаємо, Володимир Остапчук в 2020 році одружився на Христині Гірник після того, як розлучився з минулою дружиною. Парочка зараз регулярно миготить разом, радуючи фанатів новими кадрами в Instagram.

Раніше Володимир вирішив опублікувати на своїй сторінці, як прогулявся по сонячному Києву. Остапчук був у картатому піджаку і чорних окулярах, висунувши язик перед камерою. Поруч стояла Христина теж в піджаку і окулярах, посміхаючись для фото.

Нагадавши, дружина Остапчука блиснула плоским животиком у білому купальнику:"якщо повернутися в юність...".

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука зізналася у своїй залежності, викликавши ажіотаж: "Привіт, я Христина, і я....".

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