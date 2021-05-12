Популярна українська ведуча Катя Осадча, яка нещодавно оголосила про швидке поповнення в їх з Юрієм Горбуновим сім'ї, осоромилася через кількість морів у Туреччині

Як відомо, останні дні ведуча і її чоловік провели в Туреччині, де насолоджувалися компанією один одного і свого маленького сина Вані. Як повідомляє Politeka.net, ведуча написала в своєму Instagram про переваги відпочинку в Туреччині і зазначила, що Туреччина - країна величезна, з двома морями. Ця фраза викликала бурю емоцій фоловерів, які знають географію.

На фото Катя сидить у білій футболці, тримає на руках піджак в салоні літака і дивиться у вікно, а на іншому фото позує на камеру. На телеведучій немає ні грама макіяжу, а волосся закладені в простий пучок.

"Така різна Туреччина! Останні два роки, Туреччина наше найпопулярніший напрямок, країна величезна, з двома морями і неймовірними узбережжями. Мої найулюбленіші краї-навколо Даламана. Маленькі містечка, затишні бухти і найсмачніша їжа. Досліджувати Туреччину можна по-різному. Сезон відпусток попереду, гарного всім літа ❤️", - написала Осадча.

Вона також поділилася фотографіями з курорту. На них ведуча позує на борту яхти в легкій білій сукні з відкритими плечима і солом'яному капелюшку. Наряд виявився досить просторим, щоб повністю приховати живіт ведучої.

Шанувальники Каті не змогли пройти повз її пост і розкритикували за незнання географії.

"Пора додому☺", "Морів 4-Чорне, Мармурове, Середземне і Егейське:)", "все так, лише морів у Туреччині - чотири))", "для загального розвитку, Туреччину омиває, 3 моря...", "Гарно виглядаєте🙌. Така чарівна і ніжна😍 😍", "морів 4 (мда міс капелюх", - пишуть люди.

Як відомо, береги Туреччини омивають 4 моря: Середземне, Чорне, Егейське і Мармурове.

Нагадавши, вагітна Осадча приховала фігуру під легким білим платтям і поділилася новинами з відпочинку: "Пора..."

Як повідомляла Politeka, вагітна Осадча з'явилася в компанії судді "Майстер Шеф": "Катя вперше...".

Також Politeka писала, що вагітна Осадча вразила кадрами без фільтрів, розслабившись на яхті: "канікули закінчуються, але...".