Дочка відомої української співачки Олі Полякової Маша показала себе в кафе

Як пише Politeka.net, Маша Полякова є старшою дочкою зіркової співачки. Красуня вже активно веде соціальні мережі, де регулярно ділиться своїми думками і подіями з життя. Дівчина не так давно навіть заявила, що стала частиною музичного колективу "шви". Відео в Instagram-сторіз опублікував друг Маші Полякової Євген Тесленко.

Цього разу Маша вирішила показати, як дуріє, сидячи в кафе. Красуня в картатому міні, чоботях і куртці. Дівчина з двома довгими кісками сидить в кріслі з ложкою, і мабуть очікує замовлення в кафе. Але красуня даремно час не втрачає, разом з друзями створює веселий контент для фоловерів.

"Ай-ай - Ай-божевільна. У мене немає слів", - каже голос хлопця по той бік екрану, поки Маша замахується і стукає його ложкою.

Раніше повідомлялося, що у дівчини стався конфуз в той же день, коли вона опублікувала пост про хороший день для прогулянки. Відразу дочка Полякової написала неправильно слово" щоб " і отримала порцію зауважень про свою грамотність.

"З орфографією просто біда. Щоб пишеться разом. Вчися писати в кінці кінців!!!", "Ви вчитель і читаєте всі пости дітей в Інтернеті😮", - написали фанати в коментарях.

Не так давно 16-річна Маша Полякова почала розкручувати власну групу, яку вона створила з друзями. Поки колектив грає тільки для себе, проте, судячи з усього, хлопці всерйоз планують просувати свою музику. Можливо, дівчина навіть зможе повторити успіх своєї мами.

А ще Politeka повідомляла, юна дочка Полякової вирішила повторити успіх мами і показала себе в ролі співачки, з'явилося відео: "Допрацьовуйте..."

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