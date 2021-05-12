Відома українська співачка Міла Нітіч, яка брала участь у шоу "Голос країни-11" розкрила, як склалося її життя після відходу від продюсера

Міла Нітіч пішла від свого продюсера Володимира Бебешка, передає Politeka.net. Зараз артистка самостійно займається розвитком своєї кар'єри.

На шоу "Голос країни-11" зірка розповіла, що продюсер, після 10 років роботи, не хотів її відпускати. А інтерв'ю програми "Зірковий шлях" Міла розповіла, що Бебешко "пресував" її. Продюсер змушував співати артистку пісні, які вона не хотіла. Саме через великі розбіжності й тиски Нітіч прийняла рішення розірвати відносини з Володимиром.

У новому інтерв'ю на Ютуб-каналі "Ішхан не мовчить" Нітіч розповіла, що бували випадки, коли Бебешко спочатку, після розриву, "ставив палиці в колеса".

Артистка привела в приклад випадок на телеканалі "Інтер", де вона повинна була виконати пісню Андрія Кузьменка "З Новим роком і Рождеством". Права на композицію артист за життя віддав Бебешко, і Нітіч виконувала композицію багато років.

"Коли я пішла і заспівала цю пісню на телеканалі "Інтер" через буквально пару днів мені дзвонить представник сім'ї Кузьменко, який сказав, що Володимир Бебешко на сьогодні забороняє мені виконувати цю пісню, оскільки у нього суміжні права на фонограму", - згадала зірка.

На телеканалі "Інтер" поміняли аранжування і пісня вийшла в ефір.

"Після цього сім'я Кузьменка, на ґрунті конфлікту з Володимиром Бебешком, заборонила мені співати будь-які пісні Андрія Кузьменка", - поділилася зірка.

Після цього Нітіч дзвонила Бебешко, щоб той поговорив з сім'єю і ті дозволили співати пісні Кузьми.

"Він сказав це не представляється можливим, тому що була ситуація у нас з тобою, був конфлікт. У мене зараз немає ніяких амбіцій тебе якось поставити на місце або покарати, але я не знаю як це зробити", - передала слова продюсера Нітіч.

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