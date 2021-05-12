Відома українська телеведуча Лілія Ребрик розповіла про нове захоплення
Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик стала однією з найпопулярніших телеведучих України. Промениста красуня також побудувала успішну кар'єру актриси театру і кіно. Зараз красуня разом з сім'єю відпочиває в Туреччині, звідки Лілія регулярно показує фото.
Цього разу Лілія показала, як вони разом з чоловіком Андрієм Диким грають великий теніс ракетками. Пара в спортивному одязі і в кепках від сонця сфотографована прямо на тенісному корті.
"Наше нове захоплення🎾. Це ж треба, приїхати на відпочинок і закохатися у великий теніс. В @alibeyhotels для цього створені всі умови. Навіть турніри проходять. Ми стали свідками одного з таких, де перемогли українці. Ну і звичайно захотілося теж спробувати! Наші перші кроки в сторезі. Скажу вам так, коли дивишся на гру в теніс-це здається легко і красиво, насправді, коли сам пробігаєш-фізичне навантаження колосальне!!!
Який вид спорту любите ви?",- написала красуня під фото.
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Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Я в минулому професійна тенісистка) була 7 ракеткою України🔥", " ви прекрасні!!!Я відаю перевагу Йогі)))", "Круто 👏 гарного відпочинку вам".
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