Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", влаштувала собі справжнє випробування
35-річна виконавиця не може жити без руху, або тренує себе перед головним випробуванням-вже цієї осені вона стане "Холостячкою 2". Ну а поки зірка показала, як готує тіло до проекту. Про це вона повідомила у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
"Мені дуже подобається наносити розігріваючий гель на тіло перед тренуванням", - сказала красуня, намазуючи свій животик гелем.
За словами Огневич, вона бачить по шкірі хороший результат завдяки систематичним тренуванням з використанням гелю.
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Також Злата розповіла, що вирішила привести себе у форму, і досить радикальними методами. Щоб очистити організм, Огневич відмовилася від вживання кави і ряду продуктів.
Нещодавно співачка вирішила провести цілий місяць без кави і утриматися від шкідливої їжі. Коротше, так щоб зовсім без кави вона не зможе через насичений графік роботи... (робить жест, ніби стріляє у скроню-ред.). Вона спить по 4-5 годин і без кави нереально прокинутися. Також дівчина намагається дотримуватися здорового способу життя.
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