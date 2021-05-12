Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", влаштувала собі справжнє випробування

35-річна виконавиця не може жити без руху, або тренує себе перед головним випробуванням-вже цієї осені вона стане "Холостячкою 2". Ну а поки зірка показала, як готує тіло до проекту. Про це вона повідомила у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Мені дуже подобається наносити розігріваючий гель на тіло перед тренуванням", - сказала красуня, намазуючи свій животик гелем.

За словами Огневич, вона бачить по шкірі хороший результат завдяки систематичним тренуванням з використанням гелю.

Також Злата розповіла, що вирішила привести себе у форму, і досить радикальними методами. Щоб очистити організм, Огневич відмовилася від вживання кави і ряду продуктів.

Нещодавно співачка вирішила провести цілий місяць без кави і утриматися від шкідливої їжі. Коротше, так щоб зовсім без кави вона не зможе через насичений графік роботи... (робить жест, ніби стріляє у скроню-ред.). Вона спить по 4-5 годин і без кави нереально прокинутися. Також дівчина намагається дотримуватися здорового способу життя.

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