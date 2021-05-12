Настя за цей час сильно змінилася

Популярна співачка Настя Каменських за роки своєї кар'єри багато разів змінювала стиль, дивуючи перетворенням

Фанати звикли обговорювати зовнішній вигляд Насті Каменських, адже зірка постійно експериментує, змінює образи, але не зачіску і колір волосся. Щоб виділятися на тлі інших, зірка не відмовляє собі в досить епатажних образах на сцені.

Кожен раз вона виглядає досить незвично, а когось взагалі навіть підкорює своєю сміливістю, виходячи на сцену в коротких шортиках, боді і топах з камінням. Латексні боді, відкриті міні і навіть до незручності відкриті сукні з пишними волонами завжди виглядають незвично.

Однак, кілька років тому співачка дозволяла собі з'являтися на публіці в спортивних безформних штанях і дивному ліфі з пір'ям. Коротких міні з нашивками і толстовках, адже слідувала стилю бунтарки.

На архівних фото зірки добре видно, якою вона була тоді, як експериментувала і чим намагалася привернути увагу.

Раніше, заради демонстрації нового лука, Каменських добре постаралася. Співачка завдала яскравий макіяж, причепурившись в гірчичну сорочку. Багато хто звернув увагу на незвичайний ракурс. Настя частенько виставляє напоказ пишне "гідність", але цього разу зірка вразила скромністю.

"Красуня!!!😍 Люблю!!!❤ ", "Ніжна і промениста🔥 який Потап везунчик", " Наша дівчинка😘", " колір настрою жовтий 💛", " Настена ти офігенна! Так тримати!!!", "Настя вся" прикрита " дивно... звикли бачити фото з акцентами на п..ПУ і тільки по..у ... а тут просто обличчя", " в одязі?🤔 ",- написали фанати.

Нагадаємо, що схудлу Каменських в "золотому" вбранні переплутали з екс-солісткою ВІА Гри: "о боже мій"