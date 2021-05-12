Популярна співачка Настя Каменських за роки своєї кар'єри багато разів змінювала стиль, дивуючи перетворенням
Фанати звикли обговорювати зовнішній вигляд Насті Каменських, адже зірка постійно експериментує, змінює образи, але не зачіску і колір волосся. Щоб виділятися на тлі інших, зірка не відмовляє собі в досить епатажних образах на сцені.
Кожен раз вона виглядає досить незвично, а когось взагалі навіть підкорює своєю сміливістю, виходячи на сцену в коротких шортиках, боді і топах з камінням. Латексні боді, відкриті міні і навіть до незручності відкриті сукні з пишними волонами завжди виглядають незвично.
Однак, кілька років тому співачка дозволяла собі з'являтися на публіці в спортивних безформних штанях і дивному ліфі з пір'ям. Коротких міні з нашивками і толстовках, адже слідувала стилю бунтарки.
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На архівних фото зірки добре видно, якою вона була тоді, як експериментувала і чим намагалася привернути увагу.
Раніше, заради демонстрації нового лука, Каменських добре постаралася. Співачка завдала яскравий макіяж, причепурившись в гірчичну сорочку. Багато хто звернув увагу на незвичайний ракурс. Настя частенько виставляє напоказ пишне "гідність", але цього разу зірка вразила скромністю.
"Красуня!!!😍 Люблю!!!❤ ", "Ніжна і промениста🔥 який Потап везунчик", " Наша дівчинка😘", " колір настрою жовтий 💛", " Настена ти офігенна! Так тримати!!!", "Настя вся" прикрита " дивно... звикли бачити фото з акцентами на п..ПУ і тільки по..у ... а тут просто обличчя", " в одязі?🤔 ",- написали фанати.
Нагадаємо, що схудлу Каменських в "золотому" вбранні переплутали з екс-солісткою ВІА Гри: "о боже мій"