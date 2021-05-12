Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи, вразила зовнішністю
Тетяна Кравченко запам'яталася глядачам за багатьма ролями, але особливу популярність їй принесла "Валюха" в "Сватах", пише Politeka.net.
Користувачі мережі стали створювати фан-акаунти, присвячені Кравченко, в яких діляться архівними і свіжими знімками зірки.
Так, в одній з таких груп з'явилося фото молодої "Валюхи". Зірка вразила зовнішністю з кучерявим волоссям і окулярами в квадратній оправі.
Актриса схопилася за чиюсь ногу і дивилася в камеру.
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"Молодість.. ❤ ️ ",- написали автори поста.
За сім годин публікація зібрала майже 4000 лайків і багато коментарів.
"Ух ти! Я навіть спочатку Вас не впізнала! Дуже красивий і сміливий образ👍 👍", "несподівано! 👍 ", "Прекрасна і пізнавана в будь-якому образі! Обожнюю!", "Як завжди прекрасна", " зірка😘🥰👍👏👏👏👏❤", "прекрасний образ і ви - чудова !😍 ", "Так, ви, бомба!👏 ", "Нічого собі! Прекрасна незнайомка!", "Ухти!Не впізнала... Круто👏 👏 👏", " не впізнала! Майстер перевтілення. Актриса!!!!!👏 👏 👏 💐 💐 💐 ", "Хороша і тоді і зараз!!! 😘", "Обожнюваю...❤️❤️Рідна наша. Народна😍", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Тетяна Кравченко почала зніматися в "Сватах" у 2008 році. Зараз шанувальники чекають вихід сьомого сезону, але коли він вийде невідомо, адже зйомки доводилося відкладати з різних причин, в тому числі через пандемію.
Нагадаємо, Валюха з "Сватів «захопила видом поруч з молодим Добронравовим:»як же я вас люблю".
Як повідомляла Politeka, Валюха з " Сватів "вразила зовнішністю в химерній шапочці:"людина з народу".
Також Politeka писала, що Валюха зі "Сватів" змусила шанувальників завмерти в очікуванні: "жінка-свято»