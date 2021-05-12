Знаменита українська хореограф і зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала новий образ у романтичному вбранні
Як повідомляє Politeka.net, танцівниця поділилася в своєму Instagram новими кадрами, на яких вона позувала в довгій сукні.
Так, для знімків Шоптенко вибрала романтичне вбрання, трохи нагадує історичні костюми. Сукня ніби розділена на дві частини: чисто чорну і ніжно-блакитну в квіточку.
На фото Шоптенко позує на сходах, злегка спершись на перила. Танцівниця витончено підняла одну руку вгору і трохи нахилилася в сторону, ніби в пориві танцю. Її образ доповнила зачіска з легкими жіночними локонами.
"Закликаю сонце. Подивимося сьогодні чи вийшло", - підписала знімок хореограф.
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Шанувальники прийшли в захват від її нового образу.
"Ви прекрасні", "ви красива дівчина, вау вау вау", "Оооо! Обожнюю!", "яка ж ви красива!", - пишуть люди в коментарях до фото.
Раніше Шоптенко показала себе з чоловіком і сином у дворі їхнього будинку. Хлопчик заліз вище і ліг.
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"Відкрив пляжний сезон", - написала Олена.
Зірка в 2018 році стала мамою сина, Олексія, якого народила від бізнесмена, Олексія Іванова.
Нагадаємо, Шоптенко після застіль показала, як позбавляється від зайвої ваги: "розтрясли пасочки...".
Як повідомляла Politeka, схудла Шоптенко з "Танців з зірками" показала, з чого починає свій день: "Одним вальсом не обійдеться".
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