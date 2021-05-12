Знаменита українська хореограф і зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала новий образ у романтичному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, танцівниця поділилася в своєму Instagram новими кадрами, на яких вона позувала в довгій сукні.

Так, для знімків Шоптенко вибрала романтичне вбрання, трохи нагадує історичні костюми. Сукня ніби розділена на дві частини: чисто чорну і ніжно-блакитну в квіточку.

На фото Шоптенко позує на сходах, злегка спершись на перила. Танцівниця витончено підняла одну руку вгору і трохи нахилилася в сторону, ніби в пориві танцю. Її образ доповнила зачіска з легкими жіночними локонами.

"Закликаю сонце. Подивимося сьогодні чи вийшло", - підписала знімок хореограф.

Шанувальники прийшли в захват від її нового образу.

"Ви прекрасні", "ви красива дівчина, вау вау вау", "Оооо! Обожнюю!", "яка ж ви красива!", - пишуть люди в коментарях до фото.

Раніше Шоптенко показала себе з чоловіком і сином у дворі їхнього будинку. Хлопчик заліз вище і ліг.

"Загоряє", - вимовила Шоптенко, на що отримала негативну відповідь

"Відкрив пляжний сезон", - написала Олена.

Зірка в 2018 році стала мамою сина, Олексія, якого народила від бізнесмена, Олексія Іванова.

Нагадаємо, Шоптенко після застіль показала, як позбавляється від зайвої ваги: "розтрясли пасочки...".

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