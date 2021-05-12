Французький актор Джиммі Воха-Воха, який став зіркою в Україні після ролі в "Скаженому весіллі", пожартував над Олегом Винником
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував уривок з кліпу Винника, наклавши на обличчя співака своє обличчя. Актор вибрав одну з найпопулярніших пісень Винника «Вовчиця».
"Я запускаю музичну індустрію! Що ви думаєте?",- підписав відео актор.
У коментарях акторові залишили масу кумедних відгуків.
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"Красивий чоловік", "я закохалася", "Хахаахах, вилитий Винник», "другий – чарівний", "Що це за голова? Де Джиммі! Ржу не можу", "Ти знову починаєш...", "чудово, занадто сильно", "це волосся на тобі добре виглядає!", "Хахаха, Джиммі", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що 30-річний Джиммі Воха-Воха зіграв у першій частині «Скаженого весілля» нареченого однієї з дочок головного героя. Як зізнавався актор, пропозицію зіграти в українському кіно він спочатку сприйняв як жарт. Однак продюсери шоу дійсно кинули всі сили на пошуки чорношкірого француза. Як відомо, фільм мав великий успіх і отримав продовження, в якому Воха-Воха теж зіграв.
До речі, після успішного досвіду роботи в Україні французький актор має намір повернутися до Києва, щоб зіграти в інших фільмах.
Нагадаємо, що Олег Винник у чорній куртці з хрестами призначив "вовчицям" серію "побачень": "я так скучив!".
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