Вагітна дружина Віктора Павлика розповіла про те, як потрапила під ракетний обстріл
26-річна Катерина Репяхова, яка зараз чекає дитину від свого 55-річного чоловіка, поділилася в Instagram новими подробицями зі свого життя. Про це пише Politeka.net.
Зараз сестра дівчини перебуває в Ізраїлі, де напередодні відбулося загострення збройного конфлікту з Палестиною. У процесі по Ізраїлю були запущені сотні ракет, більшість з яких перехопила система «Залізний купол». Сестра Репяховой відправила їй відео, на якому показала, що творилося в цей час в Ізраїлі.
Пізніше вже подруга дружини Павлика нагадала їй про те, як кілька років тому вони удвох потрапили під ракетний обстріл в Ізраїлі. Репяхова поділилася подробицями.
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"Моя подруга відзначила мене на відео, як ми потрапили з нею також під обстріл, коли були в Ізраїлі. Я не з чуток знаю, що таке обстріл, тому що сама потрапляла під нього в Ізраїлі. Був випадок, коли ми їхали з сестрою на концерт, і потрібно було прямо на трасі зупинити машину і лягти обличчям на землю", - згадала Катерина.
Вона також поділилася кадрами, знятими в той день прямо на дорозі.
"Я не раз лежала на асфальті обличчям вниз і ховалася в бомбосховищі", - розповіла своїм передплатникам Репяхова.
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