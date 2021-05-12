Ось, що відбувається перед концертом

Популярна співачка українського походження Ані Лорак показала, як вбирається перед дзеркалом

Як пише Politeka.net, артистка, яка останні роки живе і працює в Росії, поділилася новими кадрами в розділі сторіз свого Instagram.

На них Лорак показала, як одягає різні вбрання перед виступом. Спочатку співачка зняла себе на відео, сидячи в одному чорному халаті. Судячи з усього, справа відбувається в гримерці.

"Готуюся до виходу на сцену і бажаю всім гарного вечора і класного настрою. Люблю вас!",- вимовляє співачка і посилає в камеру поцілунок.

На наступних кадрах образ співачки кардинально змінився. На ній був сріблястий брючний костюм з блискучої тканини. Лорак з посмішкою крутилася перед дзеркалом, демонструючи своє вбрання.

Пізніше вона показала вже інший образ - з джинсами, білою футболкою, вільним піджаком і кепкою. У цьому образі зірка вирушила по коридору, судячи з усього, готуючись вийти на сцену.

Раніше ми писали, що Лорак показала себе в незвичайному вбранні. На ній широкі світлі джинси і стильний білий топ з об'ємними руками, який підкреслив ідеальну фігуру, витончені плечі і засмаглою шкіру. Волосся співачки зібране в акуратну зачіску.

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