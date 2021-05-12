Відома українська співачка Оля Полякова показала, як проводить вечір зі старшою донькою, дістаючи її розпитуваннями про особисте життя

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новими кадрами в розділі сторіз свого Instagram. На них вона показала своє звичайне спілкування зі старшою дочкою – 16-річною Машею.

Спочатку Полякова помітила, як дівчина їсть якусь темно-зелену кашку.

"Боже, яка смакота! Що це таке смачне?", - поцікавилася співачка у дочки.

"Я не знаю...Зелена жижа", - чесно відповіла Маша.

"Взагалі-то, це моя їжа. Це мати твоя з детокса приїхала", - зауважила Полякова-старша.

Пізніше вона показала, як вони з Машею дивляться телевізор, сидячи поруч одна з одною на дивані. При цьому, мати з дочкою не розмовляли. Втім, співачка вирішила це виправити.

"Вечір з донькою...спілкуємося прям щосили! Могла б мені розповісти: доню, ти зустрічаєшся з ким-небудь?", - знайшла тему для розмови Полякова.

На це її дочка відповіла негативно.

"Ти що, як там це говориться...", - спробувала згадати співачка.

Її дочка підказала їй, заявивши, що вона – "самотня левиця".

Примітно, що раніше Маша кілька разів публікувала кадри імовірно зі своїм хлопцем. На деяких з них пара навіть цілувалася.

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