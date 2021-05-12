Відома українська актриса, зірка "Жіночого кварталу" і проектів "Квартал 95" Ірина Сопонару вразила вечірнім образом

Як передає Politeka.net, 34-річна блондинка є однією з провідних актрис проектів «Квартал 95». Вона задіяна в декількох серіалах, а також замінила Олену Кравець в передачі жартівливих новин «Чисто NEWS». Кар'єра молодої зірки активно розвивається, а шанувальників у дівчини додається.

На свіжому фото, яке зірка опублікувала в мережі, вона постала в зухвалому вечірньому образі. Актриса одягла модні широкі джинси і рокерську куртку. Образ доповнили босоніжки на підборах.

"Як би там не було", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Боже, яка краса", "неймовірна", "Бомба", "дуже крута Ірен", "Тоненькі ніжки Сопонару, так хочуть випустити пар. Звільнитися від кайданів джинсів, і в бій на тисячі копій», «нічна левиця», "Красотулька", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару під час відпочинку в Туреччині зважилася на особисту пляжну фотосесію. Дівчина зняла верхню частину купальника. Повернувшись до об'єктива боком, Сопонару розпустила волосся, дозволяючи золотистим пасмам прикрити найпотаємніше.

Нагадаємо, що блондинка з "Жіночого кварталу" виставила худе тіло в купальнику до сонця: "жаркий" кадр.

Як Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" показала, як релаксує в Туреччині: "Ірочка, я...".

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