Відома українська актриса, зірка "Жіночого кварталу" і проектів "Квартал 95" Ірина Сопонару вразила вечірнім образом
Як передає Politeka.net, 34-річна блондинка є однією з провідних актрис проектів «Квартал 95». Вона задіяна в декількох серіалах, а також замінила Олену Кравець в передачі жартівливих новин «Чисто NEWS». Кар'єра молодої зірки активно розвивається, а шанувальників у дівчини додається.
На свіжому фото, яке зірка опублікувала в мережі, вона постала в зухвалому вечірньому образі. Актриса одягла модні широкі джинси і рокерську куртку. Образ доповнили босоніжки на підборах.
"Як би там не було", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.
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"Боже, яка краса", "неймовірна", "Бомба", "дуже крута Ірен", "Тоненькі ніжки Сопонару, так хочуть випустити пар. Звільнитися від кайданів джинсів, і в бій на тисячі копій», «нічна левиця», "Красотулька", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Ірина Сопонару під час відпочинку в Туреччині зважилася на особисту пляжну фотосесію. Дівчина зняла верхню частину купальника. Повернувшись до об'єктива боком, Сопонару розпустила волосся, дозволяючи золотистим пасмам прикрити найпотаємніше.
Нагадаємо, що блондинка з "Жіночого кварталу" виставила худе тіло в купальнику до сонця: "жаркий" кадр.
Як Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" показала, як релаксує в Туреччині: "Ірочка, я...".
Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" Сопонару показала підтягнуту фігуру в бікіні:"гаряча штучка".