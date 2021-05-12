Популярна українська співачка, переможниця "Фабрики зірок" Ольга Цибульська вразила несподіваним образом

Як передає Politeka.net, 35-річна Цибульська, яка в дуеті з Олександром Бодянським перемогла в першій «Фабриці зірок», відома своєю любов'ю до епатажу та експериментів. Співачка і телеведуча запам'ятовується глядачам своїми витівками в ефірах телеканалів, на яких вона працює.

Цього разу Цибульська приміряла вбрання школярки-випускниці. Співачка одягла чорну сукню з дуже значним вирізом. На голові у зірки красувалися білі банти, а в руках був дзвіночок.

"Спочатку буде несподівано, але тобі сподобається. Обіцяю", - заінтригувала шанувальників артистка, зазначивши, що фото зі зйомок проекту для «m1ukraine».

У коментарях співачці залишили масу приємних слів. Фанати оцінили несподіваний образ Ольги.

"Ти красуня, як не крути!", "Вогонь", «Оля, Оля коли вже нарешті, не можу терпіти», «ти просо фантастібл», «дуже красива», "яка мила школярка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Цибульська розповіла про свої вечірні ритуали. Артистка зізналася, що регулярно перед сном думає про майбутній день.

"Твоє життя завжди рухається в бік твоєї найсильнішої думки", - звернулася вона до шанувальників.

Нагадаємо, що Цибульська врізала Козловському у всіх на очах, кадри потрапили в мережу: "Всю картину зіпсував...".

Як Politeka писала, що Цибульська в прозорому вбранні показала, як сильно змінилася за 8 років: кадри перевтілення.

Також Politeka повідомляла, що Цибульська показала себе без косметики і фільтрів, здивувавши одкровенням: «кілограми штукатурки...».