Популярна українська співачка, переможниця "Фабрики зірок" Ольга Цибульська вразила несподіваним образом
Як передає Politeka.net, 35-річна Цибульська, яка в дуеті з Олександром Бодянським перемогла в першій «Фабриці зірок», відома своєю любов'ю до епатажу та експериментів. Співачка і телеведуча запам'ятовується глядачам своїми витівками в ефірах телеканалів, на яких вона працює.
Цього разу Цибульська приміряла вбрання школярки-випускниці. Співачка одягла чорну сукню з дуже значним вирізом. На голові у зірки красувалися білі банти, а в руках був дзвіночок.
"Спочатку буде несподівано, але тобі сподобається. Обіцяю", - заінтригувала шанувальників артистка, зазначивши, що фото зі зйомок проекту для «m1ukraine».
У коментарях співачці залишили масу приємних слів. Фанати оцінили несподіваний образ Ольги.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Джессіка, яка вилетіла з "Холостяка", розповіла, що діється на шоу за кадром: "Щодня ми отримували..."
"Квартал 95" з Кошовим і Ткачем хотіли похвалитися, але вийшло навпаки: "Салом заросли"
Екс-фаворит Мішиної Тригубенко зустрів ранок в компанії красуні Надін з "Холостяка": "Як же круто..."
"Очікував побачити глушину": Макаревич поділився враженням про західну Україну
"Ти красуня, як не крути!", "Вогонь", «Оля, Оля коли вже нарешті, не можу терпіти», «ти просо фантастібл», «дуже красива», "яка мила школярка", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Ольга Цибульська розповіла про свої вечірні ритуали. Артистка зізналася, що регулярно перед сном думає про майбутній день.
"Твоє життя завжди рухається в бік твоєї найсильнішої думки", - звернулася вона до шанувальників.
Нагадаємо, що Цибульська врізала Козловському у всіх на очах, кадри потрапили в мережу: "Всю картину зіпсував...".
Як Politeka писала, що Цибульська в прозорому вбранні показала, як сильно змінилася за 8 років: кадри перевтілення.
Також Politeka повідомляла, що Цибульська показала себе без косметики і фільтрів, здивувавши одкровенням: «кілограми штукатурки...».