51-річна українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком, зробила чергову гучну заяву

Як передає Politeka.net, артистка разом зі своїм маленьким сином з'явилася на обкладинці журналу. Заголовок-заява під її прізвищем свідчив: "Скандалу не буде!". Судячи з усього, цей посил стосувався її розлучення з чоловіком. Всупереч чуткам, співачка запевняє, що розійдуться вони з батьком її дитини, російським продюсером Асланом Ахмадовим без скандалів.

"Ви любите скандальні інтерв'ю або милі і добрі?",- поцікавилася у шанувальників артистка, заінтригувавши їх.

У коментарях зірці і її синові залишили масу компліментів і відгуків. Не обійшлося і без колючих зауважень.

"Скандалів у вашій біографії і так вистачає)», "синок красунчик який", "Навіщо скандали?) Нова пісенька буде", "Ірочка, нехай інтерв'ю будуть спокійними і від душі", "Ірина! Навіщо скандал? Краще - просто Щастя!", "Скандалу не буде, впевнена-буде нова пісня!", "Які гарні. Щастя Вам", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що нещодавно Білик зважилася на п'яте розлучення, про що розповіла в програмі «Мій секрет». За словами співачки, її чоловік перестав приїжджати в Україну і вони стали дуже рідко бачитися.

Нагадаємо, що Ірина Білик, яка розлучається, повідомила про знущання колег: "Я плакала".

Як Politeka писала, що Ірина Білик більше ніколи не зможе привітати маму з днем народження: "хіба могла я подумати...".

Також Politeka повідомляла, що Ірина Білик труснула старовиною, вразивши виглядом з коротким червоним волоссям: "Українська Мілен Фармер".