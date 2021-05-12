Ведучий популярних українських шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник показав ще один свій талант українцям

Як повідомляє Politeka.net, шоумен поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому він оголосив про те, що завів аккаунт в іншій популярній соцмережі – TikTok.

Решетник вирішив врахувати особливість цієї соцмережі і поділився тематичним постом. На короткому відео ведучий відображений в студії. Однак, замість того, щоб виконувати свої прямі обов'язки, Григорій натхненно танцює під музику.

Судячи з його рухів, ведучий відчував би себе цілком впевнено і на професійному танцювальному паркеті. Решетник повністю віддався музиці і намагався щосили.

Особливу родзинку відео надав яскравий образ шоумена, який для нього вибрав стильний червоний костюм.

"Ура! Я в TikTok. Чекаю вас - буде вогонь", - підписав кадри Решетник.

Його шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Тазашо", "Вам на Танці з зірками треба йти", "Воу, круто", "Гриша красень", "у вас сьогодні грайливий настрій", "Червоний оксамит", "Крутяк, Браво", "Гриша каламутить", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що дружина Решетника Христина показала фото, на якому позує на розкішному пляжі. Красуня стоїть на білому піску, демонструючи свій романтичний пляжний образ. Вона одягнена в білосніжну пляжну сукню з легкої тканини з глибоким декольте і поясом.

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