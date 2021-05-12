Українська співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, показала свій пристрасний образ для червоної доріжки

Лідія Скорубська (справжнє ім'я співачки) поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, в якому показала, в якому образі вирушила на важливий захід.

12 травня в Україні відбулося вручення статуеток музичної премії YUNA. Починаюча співачка Ліда Лі була номінована на звання «Відкриття року». У зв'язку з цим артистка вибрала ефектний образ для появи на премії.

На новому фото співачка показала себе на заході в яскраво-червоній сукні. Наряд привертав до себе увагу своїм асиметричним кроєм, завдяки якому виявилися відкриті одна рука і одна нога артистки. Доповнила образ співачки яскраво-червона помада в тон сукні.

На фото Ліда стояла, відставивши в сторону відкриту ногу і поклавши одну руку на талію.

Шанувальники співачки тут же почали підтримувати її в коментарях.

"Неможливо відірватися", "ти заслуговуєш всіх нагород", "гідна всіх нагород! Наша Ліда", "викликаємо пожежників. Сліпуча, чудова", "ти красуня, Ліда", "о-хо-хо! що це за краса така?",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що на свіжих фото в Instagram Ліда позувала в розкішному червоному комбінезоні зі шкіри. Яскравий червоний колір підкреслив ефектну красу співачки.

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