Відома українська співачка Анастасія Приходько показала, скільки важить тепер, після третіх пологів

Не так давно стало нарешті відомо, що Анастасія не тільки приховувала свою вагітність, але і вже народила третю дитину, стать якої вона приховувала до останнього відзначимо, артистка двічі виходила заміж, першу дочку, Нанну, зірка народила від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави одинадцять років тому. Пара розійшлася, і в 2013 році співачка знову вийшла заміж за бізнесмена, Олександра. У подружжя в 2015 і 2021 роках народилися сини.

Тепер, після того, як Анастасія розповіла про свої третіх пологах, вона більше не приховує життя і активно постить в сторі різні фото і відео. Цього разу спочатку Анастасія показала себе в червоному спортивному костюмі і чорній куртці, а після показала традиційний ранковий кадр.

Щоранку Настя зважується і показує свою вагу, адже це мотивує її наблизиться до мети. Зараз Настя домоглася позначки в 55, 7 кілограм. Причому за її словами до фінішної прямої залишилося не так багато – всього шість кг, адже з такою вагою вона відчуває себе чудовою і привабливою.

Відзначимо, третю вагітність зірка ретельно приховувала, а тепер продовжує інтригувати шанувальників, хто ж у неї – хлопчик чи дівчинка. Нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram артистка показала веселе фото зі старшими дітьми.

На новому знімку Анастасія відображена у себе вдома, вона позує на перед камерою разом зі старшими дітьми, хоча раніше вже показувала трепетні фотографії з новонародженою дитиною. Перед камерою сімейство позує не в повному складі-не вистачає чоловіка співачки і малюка, але все одно, виглядають всі на знімку дуже весело і мило.

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