Знаменита українська актриса Ольга Сумська поділилася серією щасливих кадрів після виступу

Популярна виконавиця самих різних ролей, відома актриса театру і кіно з радістю повернулася до роботи після послаблення карантинних обмежень. З приводу свого першого виступу в театрі, що пройшов вперше за довгий час, артистка висловилася досить однозначно:

"Дорогі мої, низький вам уклін, так рада була, такі квіти красиві, приємно бачити! Це після карантину незвично. Пахне тепер не все, що це за сорт такої троянд?» - звернулася до шанувальників Ольга.

Зірка не приховувала емоцій-після виступу вона зробила кілька пам'ятних фото з квітами і показала себе без фільтрів ближче. Після цього, під час поїздки в поїзді, артистка також помилувалася квітами ще раз, показуючи їх в імпровізованій вазі біля купейного столика.

Ми також писали, що в останні роки українці встигли звикнути до Сумської-блондинки. 54-річна актриса знайшла свій образ розкішної блондинки і старанно дотримувалася його. Однак, як і іншим акторам, Сумській час від часу доводиться міняти свою зовнішність заради ролі.

"Краса", "не впізнати", " я вас не впізнала", "елегантність йде", " Оленька, ви чарівні і чарівні!", "Вас не впізнати на цьому фото ви дуже схожі на Ребекку Мейдер», «Я думаю, що не так !? Зовсім інша!! Посмішка, родимка - Оля! А око!? І тут я зрозуміла - зміна колір, а яка колосальний різниця!!», "Супер! Я подумала, що це ваша старша красуня дочка. Дуже схожі, дівчатка. Просто прекрасні!",- пишуть люди.

Нагадавши, Сумська засвітила інтер'єр своєї нової квартири, білосніжні меблі та посуд: "Віталічек, ти задоволений?".

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